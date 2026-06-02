Banyak Pelancong ke Gunungkidul, Okupansi Hotel Belum Sesuai Harapan

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:09 WIB
Wistawan berkunjung ke pantai di Gunungkidul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wisatawan terpantau memadati objek wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta saat libur panjang akhir pekan.

Pekan lalu menjadi waktu libur panjang dengan adanya hari raya keagamaan Iduladha dan Waisak.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul Nanang Putranto mengatakan adanya lonjakan kunjungan wisatawan di daerahnya.

"Pada rangkaian libur hari raya Iduladha sampai minggu kemarin. Puncaknya hari minggu kemarin," kata Nanang, Selasa (2/6).

Pada hari tersebut kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul mencapai 67 ribu orang. 

"(Destinasi tertinggi) masih di kawasan pantai selatan," ucapnya.

Meskipun kunjungan wisatawan cukup tinggi, tetapi tingkat keterisian hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai target. 

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut okupansi hotel sekitar 80-90 persen hanya terjadi di Kota Yogyakarta seperti di kawasan Malioboro dan sekitarnya. 

