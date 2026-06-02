Daop 6 Yogyakarta Catat Lonjakan Penumpang Saat Long Weekend

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Libur panjang Iduladha dan Waisak dimanfaatkan masyarakat untuk liburan maupun pulang kampung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peningkatan volume penumpang saat long weekend ini turut dirasakan oleh KAI Daop 6 Yogyakarta.

Perusahaan milik negara itu mencatat 342.195 penumpang naik dan turun di daerah operasinya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan kenaikan volume penumpang mencapai 45 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

"Volume kedatangan di Daop 6 didominasi penumpang pada 26-29 Mei, sedangkan arus keberangkatan didominasi penumpang yang kembali setelah berwisata pada 31 Mei-1 Juni," katanya, Selasa (2/6).

Pada hari terakhir long weekend tren keberangkatan dan kedatangan penumpang terdata masih cukup tinggi.

"Mobilitas penumpang yang berangkat naik 100 persen dibandingkan Senin biasanya," ujarnya.

Adapun tiga stasiun dengan volume penumpang kereta api jarak jauh paling ramai, yaitu Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Solo Balapan.