Tolak Kampus Jadi Dapur MBG, Mahasiswa UIN Bentangkan Spanduk Protes

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi penolakan terhadap rencana penggunaan lingkungan kampus sebagai lokasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sejumlah mahasiswa memasang spanduk bernada protes di gerbang utara kampus sebagai bentuk pernyataan sikap.

Spanduk berwarna putih tersebut memuat pesan kritis yang menyoroti peran strategis perguruan tinggi.

"Universitas adalah tempat mematangkan pikiran bukan mematangkan makanan," tulis spanduk yang kini viral setelah diunggah oleh akun Instagram Front Aksi Mahasiswa Jogja.

Aksi pemasangan spanduk ini merupakan buntut dari kegiatan mimbar bebas yang digelar oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Sunan Kalijaga bersama para mahasiswa pada Minggu (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Pancasila.

Dalam rilis resminya, mahasiswa menyoroti pertemuan tertutup antara pejabat kampus dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

Mahasiswa mempertanyakan transparansi proses tersebut yang dinilai tidak melibatkan sivitas akademika secara luas.

Selain itu, mereka juga menyoal legitimasi perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Representasi mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut dinilai tidak memiliki legitimasi yang jelas untuk mewakili aspirasi mahasiswa secara keseluruhan," tegas rilis tersebut.