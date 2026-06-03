Ratusan Driver Gojek Jogja Mengenang Jasa Nadiem Makarim

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan driver ojek online (ojol) mitra Gojek di Yogyakarta turun ke jalan mendukung agar Nadiem Makarim dibebaskan dari tuntutan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu tersandung kasus korupsi chromebook semasa menjabat.

Salah satu pendiri aplikasi Gojek itu dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

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Koordinator lapangan aksi, Monel mengatakan driver Gojek di Yogyakarta berharap agar Nadiem Makarim dibebaskan dari tuntutan.

Nadiem dianggap sebagai pahlawan yang telah menciptakan lapangan pekerjaan melalui inovasinya kala itu.

Mereka percaya bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti yang didakwakan kepadanya.

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"Kami kacang yang enggak melupakan kulitnya. Kami mendukung beliau supaya segera dibebaskan," katanya.

Pihaknya juga mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan atensinya dalam kasus yang menimpa Nadiem.