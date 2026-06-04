Dukung Malioboro Rendah Emisi, PT KAI Serahkan 50 Becak Listrik
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyerahkan 50 becak listrik yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility. Penggunaan becak listrik ini dilakukan untuk menciptakan kawasan rendah emisi di Malioboro.
Seluruh becak tersebut diserahkan langsung kepada pebecak Jogja. Sebagai gantinya becak motor mereka dihancurkan menggunakan alat berat.
Executive Vice President (EVP) KAI Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo mengatakan biaya pengadaan 50 becak listrik itu hampir mencapai Rp 1 miliar.
“Di Jogya punya program untuk menggantikan becak-becak yang motor itu menjadi listrik yang lebih ramah lingkungan. Di KAI pun punya program juga untuk mendukung seluruh kegiatan ramah lingkungan juga," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan bahwa pergantian ke becak listrik merupakan bagian dari mewujudkan kawasan rendah emisi di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.
"Upaya ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran udara, menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota budaya,” katanya.
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Becak listrik dinilai menjadi solusi terbaik dalam mendukung Malioboro rendah emisi tanpa menghilangkan mata pencaharian pengemudi becak.
Pemerintah Kota Yogyakarta disebut ingin menciptakan kawasan Malioboro sebagai sumbu filosofi yang ramah lingkungan. (mcr25/jpnn)
PT KAI menyerahkan 50 becak listrik yang nilainya hampir Rp 1 Miliar. Becak listrik itu akan beroperasi di kawasan Malioboro.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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