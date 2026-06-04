Destinasi Gubug Merapi Arumsari di Sleman Jadi Primadona Wisatawan Asing

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Lereng Gunung Merapi masih menjadi magnet kunjungan wisatawan saat ke Kabupaten Sleman.

Menjelang masa liburan sekolah, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman ingin menggenjot jumlah kunjungan wisata ke kawasan lereng Gunung Merapi.

Kepala Seksi Analisa Pasar dan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Kus Endarto mengatakan belakangan ini destinasi Gubug Merapi Arumsari tengah diganderungi wisatawan.

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Menariknya, mayoritas wisatawan tersebut berasal dari luar negeri.

"Kami mendapat informasi bahwa waktu terbaik melihat Gunung Merapi yang cerah banget adalah bulan Juni, Juli dan Agustus," kata Kus, Kamis (4/6).

Objek wisata Gubug Merapi Arumsari ini berada di Tunggularum, Wonokerto, Kecamatan Turi.

"Kunjungannya tidak banyak cuma 500, tetapi 80 persennya adalah orang asing," katanya.

Kebanyakan wisatawan asing berasal dari Cina, sisanya berasal dari Eropa dan negara Asia lainnya.