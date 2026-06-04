Disbud Sleman Akan Gelar Peringatan Kembalinya Jogja di Monjali

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman akan menggelar peringatan hari bersejarah Kembalinya Jogja pada 29 Juni mendatang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sejarah perjuangan bangsa dan menanamkan nilai nasionalisme.

Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Sleman Joko Dwi Haryadi mengatakan bahwa peristiwa Kembalinya Jogja merupakan momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

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"Peristiwa ini menandai kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta setelah masa agresi Belanda dan menjadi simbol kemenangan diplomasi serta keteguhan perjuangan rakyat Indonesia," katanya, Kamis (4/5).

Kabupaten Sleman dinilai memiliki keterikatan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Joko, hal itu membuat Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab moral menjaga dan melestarikan nilai-nilai perjuangan tersebut.

"Untuk kegiatan ini nantinya akan kami selenggarakan di Monumen Jogja Kembali yang diisi dengan bentuk sarasehan sejarah," katanya.

Sejumlah narasumber dari unsur akademisi, budayawan dan pegiat sejarah akan menyemarakkan agenda sarasehan tersebut.