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Kepala Daerah Jawa dan Bali Berkumpul di Jogja, Ini yang Dibahas

Kamis, 04 Juni 2026 – 20:02 WIB
Kepala Daerah Jawa dan Bali Berkumpul di Jogja, Ini yang Dibahas - JPNN.com Jogja
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X setelah mengikuti pertemuan dengan sejumlah menteri di kantornya pada Kamis (4/6). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala daerah dari seluruh wilayah Jawa dan Bali berkumpul di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (4/6).

Para kepala daerah itu mengikuti kegiatan silaturahmi dan arahan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta kepala Badan Pusat Statistik. 

Tampak beberapa kepala daerah yang hadir, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster hingga beberapa bupati.

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Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dinamika yang terjadi akhir-akhir ini.

"Ya, menyangkut masalah pembangunan, perumahan, BPS, tetapi masih berkembang karena itu baru identifikasi saja," katanya. 

Terkait peningkatan jumlah permohonan bedah rumah, Sri Sultan membenarkan bahwa terjadi peningkatan signifikan di wilayahnya. 

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"Memang yang tadinya hanya seratus sekian, sekarang permohonan itu menjadi dua ribu sekian. Peningkatan itu yang paling tinggi di Jogja," ujarnya. 

Maruarar Sirait mengatakan bahwa penerima manfaat program bedah rumah di DIY tahun ini mengalami kenaikan signifikan. 

Kepala daerah dari seluruh wilayah Jawa-Bali menghadiri pertemuan dengan sejumlah menteri di Kantor Gubernur DIY.
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TAGS   Gubernur DIY arahan pusat menteri maruarar sirait kepala daerah gubernur jawa timur gubernur bali gubernur jawa Tengah sultan HB X

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