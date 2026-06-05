Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan Anda hari Jumat ini, berbagai film menarik siap tayang di bioskop-bioskop Yogyakarta. Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih menjadi film yang paling banyak ditayangkan di hampir seluruh jaringan bioskop.
Berikut adalah ringkasan jadwal tayang di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026.
Bagi Anda warga Yogyakarta yang berencana menghabiskan akhir pekan dengan menonton film, berikut adalah rangkuman jadwal tayang di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026.
Ambarukmo XXI
Nobody Loves Kay: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Badut Gendong: 12:20, 16:50, 18:55
Colony: 12:30, 13:30, 15:55, 17:40, 18:20, 20:45
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:00, 14:25, 15:25, 17:50, 20:15, 21:00
Masters of the Universe: 14:55, 20:05
Empire XXI
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:50, 12:50, 14:10, 15:10, 16:30, 17:30, 18:05, 18:50, 19:50, 20:25, 21:10
Colony: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20
Masters of the Universe: 12:45, 15:25
Jogja City Mall (JCM) XXI
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:50, 13:10, 14:10, 15:30, 16:30, 17:50, 18:50, 20:10, 21:10
Colony: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 12:45, 15:15
Monster Pabrik Rambut: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Badut Gendong: 13:20, 17:05, 19:05, 21:05
Kucing Hitam: 15:20
Masters of the Universe: 17:45, 20:25
CGV Hartono Mall
Nobar Timnas: Indonesia vs Oman: 20:00 (Regular 2D)
PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas: 13:30 (4DX), 18:30 (Regular)
Colony: 11:00, 18:45, 21:15 (4DX); 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 (SphereX); 12:30, 15:05, 17:40, 20:15 (Velvet)
Mobile Suit Gundam Hathaway The Sorcery Of Nymph Circe: 16:20 (4DX)
Masters Of The Universe: 11:20, 17:50
Nobody Loves Kay: 21:15
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:15, 16:50, 20:40
Children of Heaven: 11:10, 15:45
Monster Pabrik Rambut: 12:40, 16:10
CGV Transmart Maguwo
The Amazing Digital Circus: The Last Act: 12:50, 16:40, 18:50
Colony: 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Assassination Classroom the Movie: Our Time: 14:50, 18:40, 20:30
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:00, 17:35, 20:50
Children of Heaven: 12:40, 14:45, 16:50
Tumbal Proyek: 15:25, 20:00
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News