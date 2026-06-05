JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026

Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:21 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi akhir pekan Anda hari Jumat ini, berbagai film menarik siap tayang di bioskop-bioskop Yogyakarta. Sekawan Limo 2: Gunung Klawih masih menjadi film yang paling banyak ditayangkan di hampir seluruh jaringan bioskop.

Berikut adalah ringkasan jadwal tayang di beberapa bioskop utama Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026.

Bagi Anda warga Yogyakarta yang berencana menghabiskan akhir pekan dengan menonton film, berikut adalah rangkuman jadwal tayang di berbagai bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026.

Baca Juga:

Ambarukmo XXI
Nobody Loves Kay: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Badut Gendong: 12:20, 16:50, 18:55
Colony: 12:30, 13:30, 15:55, 17:40, 18:20, 20:45
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:00, 14:25, 15:25, 17:50, 20:15, 21:00
Masters of the Universe: 14:55, 20:05

Empire XXI
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:50, 12:50, 14:10, 15:10, 16:30, 17:30, 18:05, 18:50, 19:50, 20:25, 21:10
Colony: 12:00, 13:00, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:00, 20:00, 21:20
Masters of the Universe: 12:45, 15:25

Jogja City Mall (JCM) XXI
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 11:50, 13:10, 14:10, 15:30, 16:30, 17:50, 18:50, 20:10, 21:10
Colony: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Star Wars: The Mandalorian and Grogu: 12:45, 15:15
Monster Pabrik Rambut: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Badut Gendong: 13:20, 17:05, 19:05, 21:05
Kucing Hitam: 15:20
Masters of the Universe: 17:45, 20:25

Baca Juga:

CGV Hartono Mall
Nobar Timnas: Indonesia vs Oman: 20:00 (Regular 2D)
PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] Encore in Cinemas: 13:30 (4DX), 18:30 (Regular)
Colony: 11:00, 18:45, 21:15 (4DX); 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 (SphereX); 12:30, 15:05, 17:40, 20:15 (Velvet)
Mobile Suit Gundam Hathaway The Sorcery Of Nymph Circe: 16:20 (4DX)
Masters Of The Universe: 11:20, 17:50
Nobody Loves Kay: 21:15
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:15, 16:50, 20:40
Children of Heaven: 11:10, 15:45
Monster Pabrik Rambut: 12:40, 16:10

CGV Transmart Maguwo
The Amazing Digital Circus: The Last Act: 12:50, 16:40, 18:50
Colony: 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Assassination Classroom the Movie: Our Time: 14:50, 18:40, 20:30
Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 13:00, 17:35, 20:50
Children of Heaven: 12:40, 14:45, 16:50
Tumbal Proyek: 15:25, 20:00

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop bioskop hari ini jadwal bioskop jogja jadwal bioskop amplaz jadwal bioskop pakuwon mall empire xxi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU