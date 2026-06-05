Usut Dugaan Malapraktik di RSUD Prambanan, Polisi Panggil Sejumlah Saksi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan malapraktik di RSUD Prambanan, Kabupaten Sleman.

Rumah sakit daerah itu dilaporkan seorang pasien yang anaknya baru berusia 3 tahun meninggal dunia setelah diberi suntikan penenang.

Pasien disuntik penenang sebelum menjalani CT scan atau Computerized Tomography.

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Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait dugaan malapraktik tersebut.

"Sejauh ini Polda DIY sudah meminta klarifikasi terhadap lima orang, yaitu orang tua korban, perangkat desa, pihak posyandu dan tenaga medis puskesmas," kata Verena, Jumat (5/6).

Menurut Verena, penyidik berencana akan memanggil sejumlah orang lainnya untuk dimintai keterangannya.

"Proses ini masih terus berjalan dan hingga minggu depan Polda DIY dijadwalkan melakukan klarifikasi beberapa saksi lainnya," ucapnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum kasus ini.