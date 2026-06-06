Berniat Melihat Sunrise, 2 Pemuda Tenggelam di Embung Kaliaji Sleman
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dua orang meninggal dunia karena tenggelam di Embung Kaliaji, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman pada Jumat (5/6).
Dua korban yang ditemukan meninggal dunia yaitu Iwan Yoga (22) dan Agus Adi (22).
Kronologi kejadian bermula saat tiga orang sedang bermain skateboard di Embung Kaliaji sekitar pukul 05.00 WIB.
Kemudian, mereka berniat melihat matahari terbit. Kondisi gelap membuat dua korban terpeleset ke embung.
Humas Basarnas Yogyakarta Pipit Eriyanto mengatakan setelah menerima laporan pihaknya langsung menerjunkan petugas dengan dilengkapi peralatan selam.
"Kedua korban ditemukan pada pukul 07.09 WIB di kedalaman 3 meter," ujarnya.
Selanjutnya kedua warga Sleman itu dievakuasi ke Puskesmas Turi.
Koordinator Unit Siaga Basarnas Sleman Dhedi Prasetya meminta masyarakat lebih waspada ketika berada di wilayah perairan.
Kedua korban ditemukan tim SAR dua jam pascakejadian terpeleset di embung Kaliaji.
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