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Informasi Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 8 Juni 2026

Senin, 08 Juni 2026 – 07:21 WIB
Informasi Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 8 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sedayu menginformasikan adanya rencana pemeliharaan jaringan listrik yang akan berdampak pada pemadaman sementara di wilayah Yogyakarta pada hari ini, Senin 8 Juni 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rutin untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik serta menjaga keamanan jaringan di wilayah kerja terkait.

Berikut adalah perincian informasi mengenai wilayah yang terdampak:

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Waktu Pelaksanaan: 10.00 - 13.00 WIB
Unit Pelaksana: UP3 Sedayu
Tujuan / Keperluan : Pemeliharaan jaringan listrik
Lokasi Terdampak: Wilayah Wates

Pemadaman akan berlangsung di wilayah Wates dan sekitarnya, meliputi:

  • Bantar Wetan
  • Banguncipto
  • Kalibondol
  • Kaliagung
  • Jangkang
  • Kaligalang
  • Dan daerah sekitarnya

Jadwal pemeliharaan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi di lapangan.

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PLN mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan kelistrikan, terutama saat menggunakan genset pribadi atau alat pendukung lainnya selama masa pemadaman berlangsung.

Jika terjadi pemadaman di luar jadwal yang telah diinformasikan atau ada kendala kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap tentang pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Wates mati lampu.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

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