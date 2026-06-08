Pemancing Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Progo

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang pemancing ditemukan tak bernyawa di Sungai Progo, Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu (7/6).

Korban diketahui berinisial B (40) warga Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pada pukul 02.00 WIB korban memancing dalam kondisi sempoyongan.

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Korban sempat disarankan untuk pulang oleh pemancing lainnya mengingat kondisinya yang kurang fit.

Sekitar sejam berlalu, terdengar suara sesuatu tercebur ke sungai dan disertai suara minta tolong.

Kejadian ini lalu dilaporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti.

"Korban ditemukan pukul 09.20 WIB di Sungai Progo dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.

Tim medis yang memeriksa kondisi korban tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.