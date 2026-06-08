Maling Kota Amal di Masjid Jogja Diringkus Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria berinisial YKE (39) terekam CCTV mencuri uang di kotak amal milik Masjid Shaalihiin, Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada Minggu (7/6).

Warga sekitar mengatakan sekira pukul 06.55 WIB mereka mendengar suara kendaraan berhenti di area masjid.

Kemudian, terlihat seorang laki-laki memasuki area masjid tersebut.

Pria itu lalu mendekati kotak amal masjid dan mengambil isinya.

Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa setelah menggasak isi kotak amal, pelaku pergi meninggalkan lokasi.

Untuk mengungkap kasus, selanjutnya polisi memeriksa tempat kejadian, mengecek rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi.

"Setelah dilakukan analisa rekaman CCTV, pelaku dapat ditangkap di Jl. Ireda, Mergangsan, Kota Yogyakarta," ujarnya.

Kepolisian saat ini masih mendalami peristiwa tersebut untuk mengungkap kemungkinan lainnya. (mcr25/jpnn)