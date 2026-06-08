Pemkot Yogyakarta Akan Beli Perahu Tempel 7 PK untuk Berpatroli di Kali Code

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera memperkuat pengawasan kebersihan sungai melalui pengadaan perahu bermotor. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam mengubah perilaku membuang sampah sembarangan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Code.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengoperasikan perahu dengan mesin tempel berkekuatan 7 PK. Perahu tersebut difungsikan untuk memantau kondisi sungai dari hulu hingga hilir secara berkala.

"Saya akan membeli perahu dengan mesin tempel 7 PK untuk patroli di Sungai Code. Nantinya, kami akan mengontrol titik-titik yang masih terdapat pembuangan sampah sembarangan," ujar Hasto di Yogyakarta, Minggu (7/6/2026).

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Merekonstruksi Perilaku Masyarakat

Hasto menjelaskan pengawasan ketat di Sungai Code dipilih karena lokasinya yang strategis dan berada tepat di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Target jangka panjang pemerintah adalah menjadikan sungai tersebut memenuhi standar kawasan wisata, meskipun pihaknya menyadari adanya tantangan arus sungai yang cukup deras.

Lebih dari sekadar penindakan, patroli ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merekonstruksi sosial masyarakat.

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Hasto mengatakan Pemkot Yogyakarta bertekad mengubah paradigma warga agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir sampah.

"Kami ingin masyarakat menganggap bahwa membuang sampah ke sungai adalah hal yang tabu. Ini adalah bagian dari upaya kami merekonstruksi perilaku masyarakat agar lebih peduli lingkungan," tegas Hasto.