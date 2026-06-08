JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Lansia Meninggal di Area Kuburan, Diduga Jatuh dan Kena Batu Nisan

Lansia Meninggal di Area Kuburan, Diduga Jatuh dan Kena Batu Nisan

Senin, 08 Juni 2026 – 14:19 WIB
Lansia Meninggal di Area Kuburan, Diduga Jatuh dan Kena Batu Nisan - JPNN.com Jogja
Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di area pemakaman Kelurahan Panggungharjo pada Sabtu (7/6). Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Mayat seorang lansia ditemukan di lokasi pemakaman di Dusun Sorowajan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Sabtu (6/6).

Mayat korban ditemukan tergeletak di rerumputan bawah pohon kamboja. 

Berdasarkan laporan polisi, korban disebut mengalami gangguan jiwa dan meninggalkan rumah sejak Jumat. 

Baca Juga:

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan hasil pemeriksaan pemyidik mendapati memar di area hidung korban disertai pendarahan. 

"Luka tersebut diduga kuat akibat korban terjatuh dan wajahnya membentur batu nisan yang berada di sebelah posisi korban saat ditemukan," ujarnya. 

Selain itu, polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

Baca Juga:

"Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan rencananya akan langsung dikebumikan hari ini," katanya. 

Keterangan dari keluarga menyebut bahwa korban sering keluar rumah dan berjalan di area pemakaman itu untuk mencari bunga. (mcr25/jpnn)

Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di area pemakaman di Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penemuan mayat sewon penemuan mayat di jogja mayat lansia bantul penemuan lansia di kuburan penemuan mayat lansia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU