Lansia Meninggal di Area Kuburan, Diduga Jatuh dan Kena Batu Nisan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Mayat seorang lansia ditemukan di lokasi pemakaman di Dusun Sorowajan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul pada Sabtu (6/6).

Mayat korban ditemukan tergeletak di rerumputan bawah pohon kamboja.

Berdasarkan laporan polisi, korban disebut mengalami gangguan jiwa dan meninggalkan rumah sejak Jumat.

Kasihumas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan hasil pemeriksaan pemyidik mendapati memar di area hidung korban disertai pendarahan.

"Luka tersebut diduga kuat akibat korban terjatuh dan wajahnya membentur batu nisan yang berada di sebelah posisi korban saat ditemukan," ujarnya.

Selain itu, polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan rencananya akan langsung dikebumikan hari ini," katanya.

Keterangan dari keluarga menyebut bahwa korban sering keluar rumah dan berjalan di area pemakaman itu untuk mencari bunga. (mcr25/jpnn)