Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 9 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sedayu kembali menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada hari ini, Selasa 09 Juni 2026.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, aliran listrik di lokasi terdampak akan dihentikan sementara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut adalah perincian jadwal pemadaman listrik di wilayah Bantul:

- Pukul 10.00 – 13.00 Kel. Ganden, Pundong dan sekitarnya.

- Pukul 13.00 – 16.00 Bobok Patalan Jts, Gerselo Patalan Jetis, Jamprit Sri Hardono, Tanjungkarang Patalan Jetis, Ngupit Patalan Jts, Panjangjiwo Patalan Jts, Butuh Patalan Jts, Derso Srihardono Pundong, Candi Sri Hrdno Pdng, Salam Patalan Jts, Gaduh Patalan Jts, Piring Srihardono Pdng, Banjardowo Patalan Jts, Ketandan Patalan Jts, Kategan Patalan Jts, Sulang kdl Patalan Jts, Dkh Sukun Patalan Jts, Sawahan Sri Hrdno Pdng, Botorawi Patalan Jts, Mejing Mulyodadi Bambanglipuro, Krapakan Sri Hardono Pundong, Monggang Sri Hardono Pundong, dan sekitarnya.

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama proses pemeliharaan jaringan ini berlangsung.

Bagi warga yang berdomisili di area terdampak, diimbau untuk melakukan persiapan seperti mengisi daya perangkat elektronik atau menyiapkan penerangan cadangan sebelum waktu pemadaman dimulai.

Mematikan perangkat elektronik yang sensitif saat listrik padam dan menyalakannya kembali setelah aliran listrik normal sepenuhnya.