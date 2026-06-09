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Jadwal Layanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 9 Juni 2026

Selasa, 09 Juni 2026 – 07:50 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 9 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Sleman dan Bantul yang berencana memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Selasa 9 Juni 2026, tersedia layanan mobil SIM Keliling yang bisa Anda datangi.

Berikut adalah perincian lokasi dan waktu pelayanan untuk masing-masing wilayah:

Polresta Sleman
Lokasi: Polsek Cangkringan
Waktu: 08.30 – 11.00 WIB

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Polres Bantul
Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda)
Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Polres Gunungkidul
Program: SIMMADE
Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo
Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis.

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Pastikan untuk membawa dokumen persyaratan asli, yakni:

  • KTP Elektronik yang masih berlaku.
  • SIM asli yang akan diperpanjang.
  • Hasil cek kesehatan dan tes psikologi (biasanya tersedia di sekitar lokasi layanan).

Mengingat kuota yang terbatas, disarankan bagi warga untuk datang lebih awal sebelum jam operasional berakhir agar dapat terlayani dengan maksimal.

Berikut ini info tentang jadwal bus SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026.
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