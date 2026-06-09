Jadwal Layanan SIM Keliling di DIY Hari Ini, Selasa 9 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Sleman dan Bantul yang berencana memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Selasa 9 Juni 2026, tersedia layanan mobil SIM Keliling yang bisa Anda datangi.

Berikut adalah perincian lokasi dan waktu pelayanan untuk masing-masing wilayah:

Polresta Sleman

Lokasi: Polsek Cangkringan

Waktu: 08.30 – 11.00 WIB

Polres Bantul

Lokasi: Kantor Pemda Manding (Mall Pelayanan Publik Komplek Pemda)

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Polres Gunungkidul

Program: SIMMADE

Lokasi: Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masa berlakunya belum habis.

Pastikan untuk membawa dokumen persyaratan asli, yakni:

KTP Elektronik yang masih berlaku.

SIM asli yang akan diperpanjang.

Hasil cek kesehatan dan tes psikologi (biasanya tersedia di sekitar lokasi layanan).

Mengingat kuota yang terbatas, disarankan bagi warga untuk datang lebih awal sebelum jam operasional berakhir agar dapat terlayani dengan maksimal.