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20 Pasangan Pengantin Nikah Gratis di dalam Pesawat

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:51 WIB
20 Pasangan Pengantin Nikah Gratis di dalam Pesawat - JPNN.com Jogja
Nikah Bareng gratis digelar di kampus STTKD pada Senin (8/6). Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan pasangan pengantin mengikuti prosesi menikah bareng gratis di kampus STTKD pada Senin (8/6).

Uniknya, prosesi ijab kabul 20 pasangan pengantin itu dilaksanakan di dalam pesawat.

Peserta yang mengikuti nikah bareng ini berasal dari sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

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Ketua Panitia Golek Garwo & Nikah Bareng Nasional Ryan Budi Nuryanto mengatakan angka pernikahan di Indonesia trennya mengalami penurunan hingga 1,48 juta pasangan pada 2024, terendah dalam sedekade terakhir. 

"Ini dipengaruhi mungkin perubahan sosial dan ekonomi yang pada saat ini tidak baik-baik saja, yang membawa dampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga kesehatan mental," kata Ryan.

Menurutnya, berbagai problem tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. 

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Di sisi lain, antusiasme nikah bareng gratis ini disebut sangat tinggi.

"Pendaftar nikah Alhamdulillah banyak. Namun, yang lolos persyaratan administrasi nikah ada 20 pasangan," katanya. 

Acara nikah gratis kembali digelar dengan cara unik. Kali ini, 20 pasangan menggeal ijab kabul digelar di dalam pesawat.
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