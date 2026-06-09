2 Pengendara Motor Terlibat Kecelakaan di Sleman, 1 Tewas

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Pakem-Kalasan, Kabupaten Sleman pada Selasa (9/6).

Peristiwa itu terjadi antara pengendara berinisial Y (24) warga Kabupaten Bantul dan BS (56) asal Kabupaten Klaten.

Kronologi kejadian bermula saat BS mengendarai kendaraannya dari arah timur ke barat.

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BS yang mengendarai motor Kawasaki KLX ini diduga berusaha mendahului mobil dengan mengambil jalur terlalu ke kanan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pada waktu yang bersamaan melaju kendaraan Yamaha Nmax dari arah berlawanan.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat tabrakan pun tidak dapat dihindari," ujarnya.

Akibat tabrakan tersebut BS mengalami cedera serius di bagian dada dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

"Sedangkan pengendara Yamaha Nmax Y (24) mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar di punggung. Korban dalam keadaan sadar dan mendapatkan perawatan di RS PDHI Kalasan," katanya.