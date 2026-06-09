JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 2 Pengendara Motor Terlibat Kecelakaan di Sleman, 1 Tewas

2 Pengendara Motor Terlibat Kecelakaan di Sleman, 1 Tewas

Selasa, 09 Juni 2026 – 16:00 WIB
2 Pengendara Motor Terlibat Kecelakaan di Sleman, 1 Tewas - JPNN.com Jogja
Kecelakaan lalu lintas. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Pakem-Kalasan, Kabupaten Sleman pada Selasa (9/6).

Peristiwa itu terjadi antara pengendara berinisial Y (24) warga Kabupaten Bantul dan BS (56) asal Kabupaten Klaten.

Kronologi kejadian bermula saat BS mengendarai kendaraannya dari arah timur ke barat.

Baca Juga:

BS yang mengendarai motor Kawasaki KLX ini diduga berusaha mendahului mobil dengan mengambil jalur terlalu ke kanan.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pada waktu yang bersamaan melaju kendaraan Yamaha Nmax dari arah berlawanan.

"Karena jarak yang sudah terlalu dekat tabrakan pun tidak dapat dihindari," ujarnya.

Baca Juga:

Akibat tabrakan tersebut BS mengalami cedera serius di bagian dada dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

"Sedangkan pengendara Yamaha Nmax Y (24) mengalami luka lecet pada tangan kanan dan memar di punggung. Korban dalam keadaan sadar dan mendapatkan perawatan di RS PDHI Kalasan," katanya.

Pengendara sepeda motor asal Kabupaten Klaten meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sleman kecelakaan kecelakaan lalu lintas Kalasan kecelakaan sleman kecelakaan jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU