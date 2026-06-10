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Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

Rabu, 10 Juni 2026 – 07:52 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemadaman listrik di Jogja hari ini: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sedayu menginformasikan rencana pemeliharaan jaringan listrik yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik serta meminimalisir potensi gangguan di kemudian hari.

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, aliran listrik di sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul akan dipadamkan sementara selama proses perbaikan berlangsung.

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Detail Informasi Pemadaman
Waktu Pelaksanaan: 10.00 – 13.00 WIB
Unit Pelaksana: PLN UP3 Sedayu
Tujuan: Pemeliharaan Jaringan Listrik Berkala

Wilayah Terdampak (Bantul)
Pemadaman akan mencakup area sebagai berikut:

Dusun dan Desa: JETIS DAWE, PERENG DAWE, NGARAN, WATU, SENGON KARANG, PLAWONAN, SUROBAYAN, ARGOMULYO, KARANGLO, JATISAWIT, JITENGAN, SEMBUNG, PERENGKEMBANG, KALIBEROT, KALIURANG, METES, BANDUT LOR, BANDUT KIDUL, PEDUSAN, NGENTAK, PEDES, PENDUL, PERENG WETAN, KEPUHAN, dan sekitarnya.

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PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman sementara ini.

PLN Yogyakarta akan melakukan pemadaman jaringan listrik di Bantul pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026.
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