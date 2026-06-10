Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sedayu menginformasikan rencana pemeliharaan jaringan listrik yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik serta meminimalisir potensi gangguan di kemudian hari.

Sehubungan dengan pekerjaan tersebut, aliran listrik di sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul akan dipadamkan sementara selama proses perbaikan berlangsung.

Detail Informasi Pemadaman

Waktu Pelaksanaan: 10.00 – 13.00 WIB

Unit Pelaksana: PLN UP3 Sedayu

Tujuan: Pemeliharaan Jaringan Listrik Berkala

Wilayah Terdampak (Bantul)

Pemadaman akan mencakup area sebagai berikut:

Dusun dan Desa: JETIS DAWE, PERENG DAWE, NGARAN, WATU, SENGON KARANG, PLAWONAN, SUROBAYAN, ARGOMULYO, KARANGLO, JATISAWIT, JITENGAN, SEMBUNG, PERENGKEMBANG, KALIBEROT, KALIURANG, METES, BANDUT LOR, BANDUT KIDUL, PEDUSAN, NGENTAK, PEDES, PENDUL, PERENG WETAN, KEPUHAN, dan sekitarnya.

Perumahan: PURI BALECATUR ASRI, CITRA GRAND MUTIARA, PR GREEN KUANTAN, PR SALSABELA, PR JATIMAS PERMAI, PR VILLA GREEN MADANI, PR PURI PERMATA NIRWANA, PR PURI PERMATA SEDAYU, PR GRAHA YASA, PR TAMAN SEDAYU, PR GRIYA KENCANA, PR SEDAYU PERMAI, PR PELITA SEDAYU, PR GRAHA BANGUN SEJAHTERA.

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman sementara ini.