Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga yang berencana memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026, layanan SIM Keliling tersedia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan data jadwal pelayanan untuk bulan Juni 2026, berikut adalah perincian lokasi layanan yang beroperasi hari ini:

Layanan SIMPITU - Polres Gunungkidul

Lokasi: Toserba Sambipitu, Patuk.

Waktu Pelayanan: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Informasi Tambahan untuk Wilayah Lain

Untuk hari Rabu ini, terpantau tidak ada jadwal operasional Bus SIM Keliling untuk wilayah Polresta Sleman maupun Polres Bantul.

Layanan di wilayah tersebut akan kembali beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari berikutnya atau sesuai agenda rutin yang telah dirilis oleh masing-masing Polres.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.