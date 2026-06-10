JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:05 WIB
Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga yang berencana memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026, layanan SIM Keliling tersedia di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan data jadwal pelayanan untuk bulan Juni 2026, berikut adalah perincian lokasi layanan yang beroperasi hari ini:

Layanan SIMPITU - Polres Gunungkidul

Baca Juga:

Lokasi: Toserba Sambipitu, Patuk.

Waktu Pelayanan: Mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Informasi Tambahan untuk Wilayah Lain
Untuk hari Rabu ini, terpantau tidak ada jadwal operasional Bus SIM Keliling untuk wilayah Polresta Sleman maupun Polres Bantul.

Baca Juga:

Layanan di wilayah tersebut akan kembali beroperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan pada hari berikutnya atau sesuai agenda rutin yang telah dirilis oleh masing-masing Polres.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

Berikut ini info tentang layanan bus SIM Keliling di Yogyakarta pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim kelilling sleman sim keliling Jogja sim keliling gunungkidul sim keliling hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU