Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 10 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mmenonton film di bioskop pada hari ini, bisa mengecek terlebih dahulu jadwal penayangan film yang tersedia di bioskop Jogja.

Ada beberapa film yang saat ini sedang jadi atensi masyarakat Indonesia, misalnya Badut Gendong dan Colony.

Badut Gendong (tayang sejak 27 Mei 2026) merupakan Film horor Indonesia ini mengisahkan Darso (Marthino Lio), seorang pengamen jalanan yang berprofesi sebagai Badut Gendong. Ia bersama istrinya, Darsi (Dayinta Melira), yang sedang mengandung anak pertama mereka, bermimpi menghidupi keluarga. Namun, kebahagiaan mereka berubah tragedi ketika sekelompok preman membunuh Darsi dan bayi yang dikandungnya.

Duka mendalam mendorong Darso ke ambang kegilaan. Ia menyembunyikan jasad istrinya dalam boneka badut yang biasa ia gunakan, lalu membawanya pulang ke kampung halaman. Di sana, ia menemukan kampungnya sedang kacau karena ulah developer jahat yang merusak kehidupan warga. Sebuah ritual oleh dukun tertua desa menghadirkan kutukan mengerikan, dan Darso terseret kuasa gelap yang ternyata berhubungan dengan sosok yang dicintainya.

Sedangkan Colony adalah film horor zombie asal Korea Selatan buatan sutradara Yeon Sang-ho ini menceritakan teror virus bermutasi di sebuah gedung pencakar langit di Seoul. Cerita berfokus pada Kwon Se-jeong (Jun Ji-hyun), seorang profesor ahli bioteknologi yang menghadiri konferensi bioteknologi.

Konferensi tersebut berubah horor saat virus yang bermutasi cepat terlepas dan memicu kekacauan massal. Orang-orang tertular bertransformasi menjadi zombie yang mengerikan. Pihak berwenang mengisolasi total gedung tersebut, menjebak para penyintas (termasuk para profesor) di dalam bersama ancaman infeksi yang perilakunya terus berubah dan bermutasi dengan cepat. Penghuni gedung harus mencari cara keluar selamat sambil menghadapi zombie yang terus berevolusi.

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Berikut adalah rangkuman jadwal tayang film di bioskop Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026.

1. Ambarukmo Plaza (XXI)

Badut Gendong: 12:00, 16:25

Backrooms: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15

Disclosure Day: 12:30, 15:15, 18:00, 20:45

Sekawan Limo 2: Gunung Klawih: 12:45, 15:10, 17:35, 20:00

Colony: 13:05, 15:30, 17:55, 20:20

Nobody Loves Kay: 14:05, 18:30

Masters of the Universe: 20:50