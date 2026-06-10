Mesin Pirolisis Seharga Rp 150 Juta yang Bisa Mengolah Sampah BBM

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan langkah progresif dalam menangani persoalan sampah plastik melalui pemanfaatan teknologi pirolisis fastpol.

Inovasi ini mengubah sampah plastik yang sulit terurai menjadi bahan bakar alternatif pengganti solar yang diberi nama Petasol.

Peluncuran mesin pirolisis dan peninjauan pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah dilakukan langsung oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Pendopo Puroloyo, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, pada Selasa (9/6).

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Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan optimismenya bahwa teknologi ini dapat menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

"Kami berharap sampah plastik tidak perlu lagi dikirim ke TPST, tetapi bisa diolah menjadi bahan bakar Petasol sebagai pengganti solar dengan kualitas yang lebih baik," ujar Bupati Halim.

Langkah ini menjadi krusial mengingat data menunjukkan bahwa sekitar 31 persen dari total timbulan sampah di Bantul merupakan sampah plastik.

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Proyek ini merupakan kolaborasi strategis antara Pemkab Bantul, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pertamina Foundation, perguruan tinggi, serta melibatkan komunitas dan masyarakat setempat.

Setelah keberhasilan demonstration plot (demplot) di KSM Pilah Berkah, Imogiri, Pemkab Bantul berencana melakukan ekspansi pengadaan mesin pirolisis ke wilayah lain.