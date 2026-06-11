Jadwal Layanan SIM Keliling Hari Ini, Kamis 11 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang berencana melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) hari ini, Kamis 11 Juni 2026, berikut adalah informasi jadwal layanan SIM Keliling di wilayah Bantul dan Gunungkidul.

Surat Izin Mengemudi (SIM) ia adalah bukti legalitas, tanggung jawab, dan keselamatan di jalan. Dengan memiliki SIM, pengemudi menunjukkan bahwa ia telah memenuhi standar kompetensi dasar berupa pengetahuan lalu lintas, keterampilan mengemudi, dan pemahaman keselamatan berkendara.

SIM juga memudahkan penegakan hukum. Saat terjadi pelanggaran atau kecelakaan, petugas dapat memastikan identitas dan kelayakan pengemudi sehingga proses hukum dan asuransi berjalan lebih cepat dan adil.

Di sisi lain, kepemilikan SIM membantu menekan angka kecelakaan karena calon pengemudi diuji kemampuan dan pengetahuannya sebelum diberi izin mengemudi.

Selain manfaat keselamatan dan hukum, SIM memiliki fungsi administrasi penting. SIM diperlukan saat urusan kendaraan bermotor, klaim asuransi, atau pengurusan dokumen lain yang memerlukan bukti pengemudi yang sah.

Syarat pembuatan SIM umum:

Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memenuhi ketentuan hukum.

Usia minimal: 17 tahun untuk SIM A dan C; batas usia bisa berbeda untuk jenis lain.

Sehat jasmani dan rohani: lulus pemeriksaan kesehatan dasar (termasuk penglihatan).

Tidak sedang dicabut haknya untuk mengemudi (misalnya karena pelanggaran serius).

Melengkapi dokumen: fotokopi KTP, pas foto atau foto saat itu juga sesuai ketentuan, dan formulir permohonan.

Persiapkan dokumen:

KTP asli dan fotokopi (sesuai persyaratan).

Pas foto/sertakan syarat ukuran bila diminta.

Dokumen tambahan bila perpanjangan atau pindah domisili.

Pemeriksaan kesehatan: Pemeriksaan mata dan kondisi kesehatan dasar di fasilitas yang ditunjuk; dapat dilakukan di tempat layanan SIM.