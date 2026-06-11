3 Bus Sekolah Akan Beroperasi di Bantul, Catat Rutenya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul terus mematangkan persiapan operasional layanan bus sekolah untuk 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mendukung sektor pendidikan sekaligus menunjang pengembangan kawasan strategis di Bantul.

Saat ini, Dishub Bantul tengah menyiapkan aspek pendukung, terutama penetapan rute bagi tiga armada bus yang akan beroperasi.

Dari tiga unit tersebut, satu bus telah beroperasi, sementara dua unit lainnya merupakan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul Toto Pamudji Rahardjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul untuk memetakan jalur-jalur yang paling dibutuhkan.

Berdasarkan kajian, berikut adalah rencana rute operasional tiga bus sekolah tersebut:

Rute 1: Area Palbapang – Pandak – Pajangan – Sedayu.

Rute 2: Area Srandakan – Pandak – Bantul (mendukung kawasan Pantai Selatan/Pansela).

Rute 3: Area Jetis – Imogiri – Bantul.

"Satu rute yang akan kami prioritaskan adalah rekomendasi kajian yang melewati area Jetis-Imogiri-Bantul," ujar Toto di Yogyakarta, Rabu (11/6).

Khusus untuk rute kedua, Dishub Bantul menyesuaikannya dengan arahan Bupati Bantul terkait pengembangan kawasan wisata Pantai Selatan (Pansela).

Integrasi layanan bus sekolah dengan pengembangan wilayah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.