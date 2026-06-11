Rupiah Melemah & BBM Naik, Kelas Menengah Paling Terdampak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat Indonesia dibuat resah dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Per hari ini, 1 dolar setara Rp 17.969. Bahkan sempat menyentuh angka Rp 18.000.

Kegalauan tidak berhenti di situ saja. Pemerintah Indonesia mulai 10 Juni kemarin menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai kelompok masyarakat menengah menjadi golongan yang paling terdampak.

Baca Juga: Mesin Pirolisis Seharga Rp 150 Juta yang Bisa Mengolah Sampah Jadi BBM

“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” ujarnya, Rabu (10/6).

Menurutnya, kenaikan biaya transportasi dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga hingga 15–20 persen.

“Masalahnya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga harga komoditas global yang ikut naik. Oleh karena itu, pengurangan bea masuk saja belum tentu menjadi solusi utama,” kata Wisnu.

Ekonom dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM Denni Puspa Purbasari menyebut pemicu gejolak perekonomian tanah air disebabkan terganggunya pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Ia mengatakan bahwa sejumlah perusahaan mulai mengalami tekanan kerugian karena kenaikan biaya produksi tersebut.