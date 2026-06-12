Lokasi Pemungutan Retribusi Pantai Parangtritis Disebar di Sejumlah Titik

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kelurahan Parangtritis ditugaskan untuk mengelola pemungutan retribusi di kawasan Pantai Parangtritis.

Wewenang ini tertuang dalam Penyerahan Surat Keputusan tentang Penugasan Pemungutan Retribusi Pariwisata kepada Pemerintahan Kalurahan Parangtritis yang diserahkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada Kamis (11/6).

Nantinya pintu masuk ke kawasan Pantai Parangtritis berada di sejumlah titik menuju area pantai. Dengan demikian, tidak ada lagi tempat pemungutan retribusi di pinggir jalan utama.

Baca Juga: Petugas TPR Parangtritis Jadi Sasaran Penganiayaan dengan Sajam

“Dalam pengelolaan retribusi nantinya, Pemerintah Kalurahan Parangtritis akan mendapatkan bagi hasil sebesar 30 persen yang akan masuk dalam pendapatan asli kalurahan," kata Halim.

Menurutnya, pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata.

"Pendapatan ini nantinya dapat dipakai untuk pengembangan kawasan wisata, penertiban, serta pembinaan para pelaku wisata agar Pantai Parangtritis semakin berkembang,” ujarnya.

Dia berharap kawasan Pantai Parangtritis makin baik pengelolaannya sehingga perekonomian masyarakat kian bergairah.

Lurah Parangtritis Topo menyambut positif penugasan dari Pemkab Bantul tersebut.