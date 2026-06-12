Progres Kelok 23 Capai 94 Persen, Jalan Baru Bakal Beroperasi September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Proyek pembangunan jalan baru Kretek–Girijati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kelok 23 kini telah menunjukkan progres signifikan. Proyek infrastruktur strategis yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul itu ditargetkan mulai dapat dilalui masyarakat pada September 2026.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah DIY Tisara Sita mengungkapkan bahwa hingga saat ini capaian fisik pekerjaan telah menyentuh angka 94,10 persen.

"Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas wilayah pesisir selatan DIY serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Kami menargetkan proyek jalan ini rampung pada 18 Agustus 2026 dan bisa dipakai masyarakat mulai September tahun yang sama," ujar Tisara di Yogyakarta, Kamis (11/06).

Meski jalur utama Kelok 23 dipastikan beroperasi tahun ini, Tisara menjelaskan bahwa masih terdapat pekerjaan lanjutan pada bagian ujung jalan sepanjang 0,96 kilometer.

Penyelesaian sisa jalan ini akan diintegrasikan dengan paket Lot 17A yang mencakup perlengkapan konektivitas ruas dan pelebaran jalan sepanjang 1,87 kilometer.

"Saat ini Paket Lot 17A masih dalam proses tender. Rencananya penandatanganan kontrak dilakukan akhir Juli 2026, dengan perkiraan penyelesaian pada pertengahan 2027," tambahnya.

Kelok 23 tidak hanya dirancang sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai jalur strategis pendukung sektor pariwisata pantai di wilayah Bantul dan Gunungkidul.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Agus Budiraharja menambahkan bahwa jalur ini akan dilengkapi dengan fasilitas rest area yang menawarkan panorama laut dan pegunungan.