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Harga Pertamax Meroket, Omzet Pengusaha Pertashop di DIY Turun hingga 60 Persen

Jumat, 12 Juni 2026 – 17:52 WIB
Harga Pertamax Meroket, Omzet Pengusaha Pertashop di DIY Turun hingga 60 Persen - JPNN.com Jogja
Operator melayani konsumen di Pertashop yang berlokasi di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Rabu (28/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per 10 Juni 2026.

Kenaikan tersebut disambut riuh masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang lesu.

Kegalauan juga dirasakan Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY (P2PJD).

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Sekretaris Jenderal P2PJD Gunadi Broto Sudarmo mengatakan bahwa sebelum harga Pertamax diketok palu naik oleh pemerintah, omzet Pertashop sebenarnya mulai menunjukkan kenaikan.

"Setelah harga Pertamax mengalami kenaikan, terjadi penurunan omzet yang cukup tajam. Bahkan di beberapa pertashop penurunannya mencapai sekitar 60 persen," kata Gunadi, Jumat (12/6).

Menurutnya, kondisi ini kian memberatkan bagi pengusaha Pertashop di Jawa Tengah dan DIY.

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Data P2PJD menyebut sebelum kenaikan Pertamax, sebanyak 30 persen Pertashop di wilayah tersebut berhenti beroperasi. 

Ditambah dengan adanya kenaikan ini, pihaknya jadi khawatir akan nasib pertashop yang masih beroperasi.

Paguyuban pengusaha Pertashop mengeluhkan penurunan omzet sejak harga Pertamax naik.
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TAGS   pertashop harga pertamax pertamax P2PJD Harga bbm naik kenaikan harga BBM harga bbm

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