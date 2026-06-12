Harga Pertamax Meroket, Omzet Pengusaha Pertashop di DIY Turun hingga 60 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per 10 Juni 2026.

Kenaikan tersebut disambut riuh masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang lesu.

Kegalauan juga dirasakan Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY (P2PJD).

Sekretaris Jenderal P2PJD Gunadi Broto Sudarmo mengatakan bahwa sebelum harga Pertamax diketok palu naik oleh pemerintah, omzet Pertashop sebenarnya mulai menunjukkan kenaikan.

"Setelah harga Pertamax mengalami kenaikan, terjadi penurunan omzet yang cukup tajam. Bahkan di beberapa pertashop penurunannya mencapai sekitar 60 persen," kata Gunadi, Jumat (12/6).

Menurutnya, kondisi ini kian memberatkan bagi pengusaha Pertashop di Jawa Tengah dan DIY.

Data P2PJD menyebut sebelum kenaikan Pertamax, sebanyak 30 persen Pertashop di wilayah tersebut berhenti beroperasi.

Ditambah dengan adanya kenaikan ini, pihaknya jadi khawatir akan nasib pertashop yang masih beroperasi.