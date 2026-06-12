Pemkot Yogyakarta Berencana Datangkan Perahu Ketinting dari Kalimantan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan uji coba menyisir sungai menggunakan perahu mesin pada Jumat (12/6). Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga sungai.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjajal langsung menyusuri Sungai Winongo menggunakan perahu mesin tersebut.

Perahu mesin nantinya akan digunakan petugas patroli mengontrol kebersihan hulu dan hilir Sungai Winongo di wilayah Kota Yogyakarta.

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"Sambil jalan setelah itu, mungkin satu dua ada wisatawan yang bisa ikut menikmati sungai di Kota Yogyakarta. Sambil bersih-bersih kemudian akhirnya kita bisa nikmati,” ujarnya.

Kendati demikian, upaya ini masih menemukan kendala terkait jenis perahu mesin yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Sungai Winongo yang dangkal.

"Jadi, saya akan memilih mencari seperti perahu ketinting itu yang cocok untuk sungai yang tidak terlalu dalam. Kalau perahunya sudah cocok, menurut saya, cuma tinggal mesinnya saja yang nanti kami sesuaikan," ujarnya.

Saat bertugas sebagai dokter puskesmas di daerah pedalaman Kalimantan, Hasto bercerita pernah menaiki perahu ketinting dengan mesin tempel di kondisi sungai kecil dan dangkal.

"Kalau di sini enggak ada, terpaksa beli di Kalimantan,” kata Hasto. (mcr25/jpnn)