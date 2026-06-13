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Demo di Pertigaan Gejayan, Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

Sabtu, 13 Juni 2026 – 15:30 WIB
Demo di Pertigaan Gejayan, Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas - JPNN.com Jogja
Aksi Gejayan Memanggil Kembali. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sore ini di Pertigaan Gejayan akan digelar unjuk rasa sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah Prabowo-Gibran. 

Beberapa isu yang diusung dalam demonstrasi kali ini, yaitu masalah program makan bergizi gratis atau MBG, melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM hingga pajak UMKM. 

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan pihaknya akan menerjunkan 100 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. 

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"Personel tersebut akan ditempatkan dalam pola pengamanan terbuka maupun tertutup guna memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan kondusif," katanya. 

Kemudian, Polda DIY juga menerjunkan sebanyak 1 SSK dari Direktorat Samapta untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di lapangan. 

Selain itu, untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas akan diberlakukan rekayasa.

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Pertama, arus lalu lintas dari arah utara akan dialihkan ke timur di samping Simpang Tiga Moses.

Kedua, kendaraan dari arah barat dialihkan ke utara menuju simpang empat Indomaret Point kampus UNY.

Unjuk rasa di Pertigaan Gejayan akan berlangsung siang hingga sore ini. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas.
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