Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 14 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi dan siang hari.

Di Sleman hujan ringan diprediksi bakal turun pada siang dan malam hari.

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Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Cerah

Malam: Hujan ringan

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Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah