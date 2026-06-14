Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 14 Juni 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026.
Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi dan siang hari.
Di Sleman hujan ringan diprediksi bakal turun pada siang dan malam hari.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Jogja bakal cerah dari pagi sampai malam.
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