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Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 14 Juni 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 08:13 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 14 Juni 2026 - JPNN.com Jogja
Cuaca panas di Yogyakarta hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan diawal dengan cuaca cerah pada pagi dan siang hari.

Di Sleman hujan ringan diprediksi bakal turun pada siang dan malam hari.

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Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Cerah
Malam: Hujan ringan

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Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Jogja bakal cerah dari pagi sampai malam.
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