Informasi Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 15 Juni 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sleman menginformasikan adanya pemadaman listrik terencana yang akan dilakukan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026.
Pemadaman ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Petugas PLN akan melakukan pemasangan konstruksi yang mengharuskan aliran listrik di sejumlah wilayah dihentikan sementara.
Detail Pemadaman
Berikut adalah perincian waktu dan lokasi terdampak pemadaman listrik:
Waktu Pengerjaan: 10.00 – 13.00 WIB
Unit Layanan: UP3 Sleman
Lokasi Terdampak:
Dusun Krikilan
Dusun Jabung
Dusun Blendangan
Dusun Tlogowono
Dusun Klayar
Dusun Maredan
Perumahan AURI Maredan
Dusun Noyokerten
Dusun Tampungan
Kompleks AAU dan sekitarnya
Imbauan kepada Pelanggan
PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan pemeliharaan jaringan ini.
Selama masa pemadaman, pelanggan diimbau untuk mematikan peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan untuk menghindari risiko kerusakan.
Menyiapkan cadangan listrik (seperti lampu darurat atau power bank) jika diperlukan untuk keperluan mendesak.
Jika menggunakan generator listrik mandiri, harap dipisahkan dengan instalasi listrik PLN agar tidak membahayakan petugas di lapangan.
PT PLN melakukan pemadaman listrik selama tiga jam di beberapa wilayah Sleman. Cek selengkapknya jadwal pemadaman listrik hari ini.
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