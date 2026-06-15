Informasi Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 15 Juni 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sleman menginformasikan adanya pemadaman listrik terencana yang akan dilakukan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026.

Pemadaman ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Petugas PLN akan melakukan pemasangan konstruksi yang mengharuskan aliran listrik di sejumlah wilayah dihentikan sementara.

Detail Pemadaman

Berikut adalah perincian waktu dan lokasi terdampak pemadaman listrik:

Waktu Pengerjaan: 10.00 – 13.00 WIB

Unit Layanan: UP3 Sleman

Lokasi Terdampak:

Dusun Krikilan

Dusun Jabung

Dusun Blendangan

Dusun Tlogowono

Dusun Klayar

Dusun Maredan

Perumahan AURI Maredan

Dusun Noyokerten

Dusun Tampungan

Kompleks AAU dan sekitarnya

Imbauan kepada Pelanggan

PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pekerjaan pemeliharaan jaringan ini.

Selama masa pemadaman, pelanggan diimbau untuk mematikan peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan untuk menghindari risiko kerusakan.

Menyiapkan cadangan listrik (seperti lampu darurat atau power bank) jika diperlukan untuk keperluan mendesak.

Jika menggunakan generator listrik mandiri, harap dipisahkan dengan instalasi listrik PLN agar tidak membahayakan petugas di lapangan.