Aktivitas Gunung Merapi Masih Tinggi, Status Masih Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi selama periode 5 – 11 Juni 2026 masih berada pada level yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, otoritas vulkanologi tersebut masih mempertahankan status aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau Siaga.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa erupsi efusif masih terus terjadi.

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Data pemantauan menunjukkan bahwa suplai magma di dalam tubuh gunung masih berlangsung, yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran sewaktu-waktu di dalam daerah potensi bahaya.

Selama periode sepekan tersebut, Gunung Merapi tampak mengeluarkan asap berwarna putih dengan ketebalan tipis hingga tebal, bertekanan lemah, dan tinggi asap bervariasi antara 20 hingga 200 meter.

Intensitas kegempaan terpantau meningkat dibandingkan minggu sebelumnya. Tercatat empat kali gempa Awan Panas Guguran (APG), 32 gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 512 gempa Fase Banyak (MP), 1 gempa Low Frequency (LF), 947 gempa Guguran (RF), dan 20 gempa Tektonik (TT).

Secara terpinci, BPPTKG mencatat terjadi empat kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter ke arah hulu Kali Sat/Putih.

Selain itu, guguran lava juga sering teramati, dengan perincian tiga kali ke arah hulu Kali Boyong sejauh 2.000 meter, 54 kali ke arah hulu Kali Krasak sejauh maksimal 2.000 meter, 23 kali ke arah hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 2.000 meter, dan 76 kali ke arah hulu Kali Sat/Putih sejauh maksimal 2.500 meter.