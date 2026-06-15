Kerontjong Pesisir Digelar Pantai Cangkring, Siap Memukau Pengunjung

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul bakal kembali menghadirkan hiburan musik berlatarkan pantai selatan.

Kerontjong Pesisir tahun ini hadir lagi dan digelar di Pantai Cangkring pada 20 Juni 2026.

Adapun pertunjukan sebelumnya digelar di Pantai Samas dan Pantai Gua Cemara.

Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Septari Nursetiani mengatakan bahwa Kerontjong Pesisir tahun ini mengambil tema Gita Yuvaka-Yuvatinam atau dalam bahasa Indonesia senandung muda-mudi.

"Akan diisi oleh muda-mudi, pria-wanita musisi Bantul dari HAMKRI Bantul. Adapun pengisi lainnya adalah Dapur Musik, Kharisma Keroncong, keroncong Moeda Birama. Diramaikan juga dengan bintang tamu Nufi Wardhana dan Puspa Jelita pimpinan Lilik Shaggy Dog feat Heruwa," katanya, Senin (15/6).

Acara ini juga akan diramaikan oleh komunitas sastra yang akan mengadakan workshop menulis puisi atau geguritan bareng Syamsu Setiaji dan cerpen atau cerkak bareng Bang Tedy Way.

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"Dari komunitas janur akan ada edukasi pembuatan pernak-pernik dari janur yang akan digawangi sahabat difabel janur," ujarnya.

Kemudian, bakal ada produk UMKM bekerja sama dengan Dinas KUKMP dari masyarakat setempat antara lain manggleng, wajik, dimsum, mie letheg, tape singkong, adrrem, peyek, onde-onde, getuk goring, mendoan, pesisir Coffee, aneka camilan.