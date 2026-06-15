Soal Benda Mirip Pelacak di Mobil Tiyo Ardianto, Begini Kata Polisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto mengaku menemukan sebuah benda yang diduga alat pelacak di bawah mobil yang dikendarainya.

Momen ditemukannya alat pelacak tersebut diunggah Tiyo di Instagram pribadinya, @tiyoardianto_ pada Sabtu malam (13/6).

Penemuan itu terjadi setelah Tiyo ikut dalam unjuk rasa di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman.

Dalam video tersebut Tiyo mengambil alat pelacak yang dipasang di bawa mobil berwarna hitam tersebut.

Menurut Tiyo, alat pelacak PBX Finder terdeteksi muncul lewat notifikasi di ponsel miliknya.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena mengatakan pihaknya masih belum menerima laporan dari yang bersangkutan.

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"Kami mempersilakan saudara Tiyo atau pihak yang dirugikan untuk segera membuat laporan resmi ke Polda DIY," kata Verena, Senin (15/6).

Ia mengatakan bahwa laporan yang bersangkutan penting sebagai dasar hukum untuk dilakukannya penyelidikan secara prosedural, objektif dan mendalam.