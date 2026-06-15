JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Soal Benda Mirip Pelacak di Mobil Tiyo Ardianto, Begini Kata Polisi

Soal Benda Mirip Pelacak di Mobil Tiyo Ardianto, Begini Kata Polisi

Senin, 15 Juni 2026 – 19:50 WIB
Soal Benda Mirip Pelacak di Mobil Tiyo Ardianto, Begini Kata Polisi - JPNN.com Jogja
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menunjukkan sebuah benda mirip pelacak di mobil yang ia kendarai. Foto: Tangkap layat IG @tiyoardianto_

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Eks Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto mengaku menemukan sebuah benda yang diduga alat pelacak di bawah mobil yang dikendarainya.

Momen ditemukannya alat pelacak tersebut diunggah Tiyo di Instagram pribadinya, @tiyoardianto_ pada Sabtu malam (13/6).

Penemuan itu terjadi setelah Tiyo ikut dalam unjuk rasa di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman.

Baca Juga:

Dalam video tersebut Tiyo mengambil alat pelacak yang dipasang di bawa mobil berwarna hitam tersebut.

Menurut Tiyo, alat pelacak PBX Finder terdeteksi muncul lewat notifikasi di ponsel miliknya.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena mengatakan pihaknya masih belum menerima laporan dari yang bersangkutan.

Baca Juga:

"Kami mempersilakan saudara Tiyo atau pihak yang dirugikan untuk segera membuat laporan resmi ke Polda DIY," kata Verena, Senin (15/6).

Ia mengatakan bahwa laporan yang bersangkutan penting sebagai dasar hukum untuk dilakukannya penyelidikan secara prosedural, objektif dan mendalam.

Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto membagikan video penemuan sebuah alat mirip pelacak di kendaraannya. Polisi merespons begini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   tiyo bem ugm Polda DIY Tiyo Ardianto Jogja alat pelacak bem ugm ketua bem ugm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU