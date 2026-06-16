Pemkot Jogja Siapkan Perda Penataan Fiber Optik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menata fiber optik di sepanjang Jalan Kenari pada Senin (15/6). Langkah ini sebagai upaya menjaga estetika kota dan keamanan infrastruktur telekomunikasi.

Kabel-kabel milik perusahaan telekomunikasi itu lalu dipindahkan ke sistem jaringan saluran atau ducting.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan dia telah meminta dinas terkait bekerja lebih cepat dalam upaya menata wajah Kota Jogja.

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"Makanya, saya minta untuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa men-ducting. Nah, ini kebetulan ada bangunan gedung DPRD DIY yang baru harus menjadi contoh bebas kabel," ujarnya.

Kota Yogyakarta memiliki jaringan ducting kabel fiber optik sepanjang sekitar 10,5 kilometer.

Menurut Hasto, tahun ini panjangnya bertambah di Jalan Kenari sehingga diharapkan bisa mencapai 11 kilometer pada akhir tahun.

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“Sekarang kami sedang menggodok regulasi. Perda akan kami buat agar bisa bekerja sama dengan pihak mitra swasta lebih terpayungi dan lebih aman,” ujarnya.

Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono mengatakan selanjutnya penataan kabel fiber optik akan menyasar jalan di batas kota seperti di Jalan Magelang, Jalan Wates, Jalan Parangtritis, Jalan Solo dan Gejayan.