JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Siapkan Perda Penataan Fiber Optik

Pemkot Jogja Siapkan Perda Penataan Fiber Optik

Selasa, 16 Juni 2026 – 11:10 WIB
Pemkot Jogja Siapkan Perda Penataan Fiber Optik - JPNN.com Jogja
Sistem jaringan saluran atau ducting di Jalan Kenari. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menata fiber optik di sepanjang Jalan Kenari pada Senin (15/6). Langkah ini sebagai upaya menjaga estetika kota dan keamanan infrastruktur telekomunikasi. 

Kabel-kabel milik perusahaan telekomunikasi itu lalu dipindahkan ke sistem jaringan saluran atau ducting. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan dia telah meminta dinas terkait bekerja lebih cepat dalam upaya menata wajah Kota Jogja.

Baca Juga:

"Makanya, saya minta untuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa men-ducting. Nah, ini kebetulan ada bangunan gedung DPRD DIY yang baru harus menjadi contoh bebas kabel," ujarnya. 

Kota Yogyakarta memiliki jaringan ducting kabel fiber optik sepanjang sekitar 10,5 kilometer.

Menurut Hasto, tahun ini panjangnya bertambah di Jalan Kenari sehingga diharapkan bisa mencapai 11 kilometer pada akhir tahun. 

Baca Juga:

“Sekarang kami sedang menggodok regulasi. Perda akan kami buat agar bisa bekerja sama dengan pihak mitra swasta lebih terpayungi dan lebih aman,” ujarnya.

Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono mengatakan selanjutnya penataan kabel fiber optik akan menyasar jalan di batas kota seperti di Jalan Magelang, Jalan Wates, Jalan Parangtritis, Jalan Solo dan Gejayan.

Untuk menjaga estetika kota, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggodok peraturan daerah untuk menata kabel fiber optik.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Pemkot Yogyakarta Hasto Wardoyo fiber optik ducting pemkot Jogja wali kota yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU