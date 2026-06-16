Harga Pertamax Naik, Sultan Minta Warga Jogja Berhemat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax menjadi 16.250. Hal ini juga memicu kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Perekonomian tanah air belakangan ini pun menjadi sorotan. Puncaknya terjadi demonstrasi di sejumlah daerah.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kenaikan harga Pertamax secara langsung berimbas pada masyarakat.

Untuk itu, ia berharap masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan.

"Kita ini jangan hidup boros. Ya kondisi memang penghasilannya tetap, ya mestinya dijaga bagaimana kebutuhan itu jangan diluar kemampuan," katanya, Senin (15/6).

Bijak mengatur keuangan menurutnya menjadi kunci agar bisa survive di tengah keitdakpastian perekonomian saat ini.

"Hidup boros untuk apa, akhirnya beli yang tidak perlu, punya aset yang sebetulnya tidak perlu, untuk apa?,” kata Sri Sultan.

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan jauh sebelum kenaikan Pertamax pihaknya telah menerapkan efisiensi penggunaan kendaraan dinas.