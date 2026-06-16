Polres Bantul Terjunkan Ratusan Personel untuk Mengamankan Malam Satu Suro

jogja.jpnn.com, BANTUL - Ratusan personel kepolisian disiagakan untuk mengamankan malam peringatan 1 Suro 1960 Tahun Jawa/1 Muharram 1448 Hijriyah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kawasan pesisir selatan akan menjadi konsentrasi pengamanan tersebut.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto mengatakan bakal menerjunkan 602 personel kepolisian di sejumlah titik.

"Pengamanan akan dilaksanakan pada Senin 15 Juni 2026 malam dan pengamanan jalur wisata pada 16 Juni 2026," ujarnya.

Selain itu, personel kepolisian juga disiagakan di titik-titik strategis jalan raya guna mencegah kemacetan.

Pengamanan di objek wisata bakal melibatkan polisi wanita atau polwan untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis.

"Sasaran pengamanan adalah tempat-tempat yang biasa digunakan untuk merayakan malam satu suro, seperti pantai selatan Bantul," ujarnya.

Lebih lanjut, kapolres mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas dan ketertiban umum selama rangkaian acara berlangsung. (mcr25/jpnn)