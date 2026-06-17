Harapan Manajemen PSIM untuk Pengurus Baru Brajamusti

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kelompok suporter PSIM Yogyakarta, Brajamusti menggelar musyawarah anggota (Musta) yang ke-6 di Grha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta pada Minggu (14/6).

Agenda utama Musta ini adalah pemilihan presiden Brajamusti.

R.M. Satrio Wijayanto akhirnya terpilih memimpin Brajamusti hingga 2029 mendatang.

“Mulai hari ini, dinamika pemilihan sudah selesai. Kami semua melebur menjadi satu wadah, satu perjuangan demi kejayaan Laskar Mataram, serta berkomitmen menjaga kondusifitas Bumi Mataram,” kata pria yang akrab disapa Dodok tersebut.

Ia bersyukur Musta kali ini berjalan dengan lancar.

"Ini menjadi bukti bahwa Brajamusti makin matang dan dewasa dalam berorganisasi,” katanya.

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Direktur Utama PSIM Yogyakarta Yuliana Tasno menyampaikan harapannya untuk kepengurusan Brajamusti yang baru disahkan tersebut.

“Harapan saya, Presiden baru yang terpilih dapat menjaga persatuan di antara teman-teman Brajamusti semua serta mempertahankan sinergi yang ada yang sudah kami bangun bersama,” kata Liana.