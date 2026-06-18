Heboh Video Intel di Kampus UMY, Polda DIY Buka Suara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pria yang diduga anggota intel diamankan mahasiswa saat berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pria berkaus hitam itu dikelilingi oleh banyak mahasiswa.

Seperti yang diketahui, pada Rabu (17/6) sejumlah mahasiswa UMY turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka.

Kemudian, malam harinya seorang pria ditahan oleh mahasiswa dan diminta untuk mengakui identitasnya.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan membenarkan pria di video tersebut merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas.

Menurut Kombes Ihsan, keberadaan intel tersebut merupakan bagian dari penugasan pemantauan untuk memastikan peserta aksi kembali ke kampus dengan aman.

"Anggota yang berada di lokasi baik yang berpakaian dinas maupun tertutup merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan untuk mengawal dan memastikan peserta aksi kembali ke kampus dalam keadaan aman dan selamat," katanya.

Perwira menengah Polri itu menyebut bahwa kesalahpahaman telah diselesaikan melalui koordinasi rektorat dengan mahasiswa.