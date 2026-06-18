Modus Tipu Daya Jual Beli Sapi di Bantul Terbongkar, Pelaku Ditangkap di Magelang

jogja.jpnn.com, BANTUL - Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, berhasil mengungkap kasus penipuan jual beli hewan yang merugikan seorang peternak asal Kulon Progo. Seorang pria berinisial CA (27) ditangkap petugas setelah diduga melakukan aksi tipu muslihat dalam transaksi jual beli sapi.

Kasus ini bermula ketika korban memasarkan seekor sapi miliknya melalui media sosial Facebook.

Pelaku, CA, kemudian merespons unggahan tersebut dengan berpura-pura berniat membeli ternak tersebut.

Setelah melakukan kesepakatan, harga sapi ditetapkan sebesar Rp 21.900.000.

Namun, dalam proses pembayarannya, pelaku tidak melunasi harga yang telah disepakati.

Pelaku diketahui hanya memberikan uang muka sebesar Rp 500.000, disusul kemudian dengan pembayaran tambahan sebesar Rp 12.900.000.

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Untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran, pelaku berdalih akan melunasinya melalui mekanisme transfer bank.

Alih-alih menepati janjinya, pelaku justru tidak pernah menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada korban.