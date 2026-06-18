Sambut Libur Sekolah, KAI Siapkan Kereta Tambahan dan Diskon Tiket 30 Persen

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta bersiap menyambut lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Sebagai langkah antisipasi, KAI telah menyiapkan penambahan armada serta program potongan harga tiket untuk masyarakat.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna melayani antusiasme penumpang yang diprediksi meningkat pada periode Juni hingga Juli 2026.

"Empat kereta api tambahan telah disiapkan untuk beroperasi selama Juni-Juli 2026. Hadirnya perjalanan kereta api tambahan ini memberikan banyak alternatif pilihan waktu keberangkatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mereka," ujar Feni di Yogyakarta, Kamis (18/6).

Adapun daftar kereta api tambahan yang disiapkan oleh Daop 6 Yogyakarta meliputi:

KA Batavia (Relasi Solo Balapan – Gambir)

KA Tambahan Yogyakarta (7007C) (Relasi Yogyakarta – Gambir)

KA Tambahan Yogyakarta (7009C) (Relasi Yogyakarta – Gambir)

KA Sancaka (Relasi Yogyakarta – Surabaya)

Diskon Tarif 30 Persen

Selain menambah jumlah perjalanan, KAI Daop 6 Yogyakarta juga memberikan penawaran menarik berupa potongan tarif tiket sebesar 30 persen.

Feni menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Perhubungan RI.

"Program ini dihadirkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah sekaligus sebagai upaya untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah," tambah Feni.

Dengan adanya penambahan jadwal dan potongan tarif ini, masyarakat diharapkan dapat lebih leluasa dalam merencanakan perjalanan liburan mereka menggunakan moda transportasi kereta api yang aman dan nyaman. (mcr25/jpnn)