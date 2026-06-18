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Prodi Kewirausahaan UWM Raih Akreditasi Unggul, Jadi Daya Tarik Camaba

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:00 WIB
Prodi Kewirausahaan UWM Raih Akreditasi Unggul, Jadi Daya Tarik Camaba - JPNN.com Jogja
Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid saat menjelaskan akreditasi pada Rabu (17/6). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Program Studi Kewirausahaan di Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta meraih predikat akreditasi unggul.

Keberhasilan ini menjadi tonggak strategis bagi UWM dalam mendorong program studi lain untuk meraih capaian serupa, sekaligus memperkuat langkah menuju akreditasi unggul di tingkat perguruan tinggi.

Rektor UWM Edy Suandi Hamid mengatakan predikat akreditasi unggul ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

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"Dalam waktu dekat kami juga akan mereakreditasi prodi manajemen dan ilmu komunikasi. Kami harapkan institusinya juga A," ujar Edy pada Rabu (17/6).

Menurut mantan rektor Universitas Islam Indonesia itu, pencapaian dihasilkan berkat strategi yang mengedepankan sumber daya manusia.

"Jadi, jumlah doktor kami sudah di atas rata-rata perguruan tinggi nasional. Kami sudah memiliki 33 persen doktor," katanya.

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Selain itu, saat ini UWM telah menempati lingkungan baru untuk proses perkuliahan di kampus yang berlokasi di Banyuraden. Sebelumnya, perkuliahan dilaksanakan di Mangkubumen.

Dekan Fakultas Ekonomi UWM Jumadi mengatakan perolehan akreditasi unggul Prodi Kewirausahaan didapat dengan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Salah satu program studi di Universitas Widya Mataram meraih akreditasi unggul. Pihak kampus berharap bisa prestasi itu bisa menjadi daya tarik bagi camaba.
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TAGS   universitas Widya Mataram edy Suandi Hamid akreditasi prodi kewirausahaan uwm Yogyakarta uwm jogja

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