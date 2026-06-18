Ibu dan Balita Asal Solo Terseret Ombak Pantai Drini

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Nasib nahas menimpa seorang ibu dan anak balitanya saat berwisata di Pantai Drini, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, pada Rabu (17/6). Keduanya dilaporkan terseret arus setelah dihantam ombak besar saat sedang bermain air di sisi barat pantai.

Korban diketahui berinisial Z (34) dan anak kandungnya, MR (4), yang merupakan wisatawan asal Solo.

Beruntung, nyawa keduanya berhasil diselamatkan berkat kesigapan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Rescue Istimewa (SRI) Wilayah Operasi II Pantai Baron yang berjaga di lokasi.

Koordinator SRI Wilayah II Baron Marjono mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu, kedua korban sedang bermain air di area pesisir. Secara tiba-tiba, ombak besar datang dan menghempaskan keduanya, lalu menarik mereka ke tengah laut.

"Saat ada ombak besar, kedua korban terhempas ombak dan terbawa arus ke tengah," ujar Marjono.

Petugas yang bersiaga di Pos Pantai Drini segera menyadari situasi tersebut dan melakukan tindakan penyelamatan cepat.

Berkat kesiapan sembilan petugas yang berada di lapangan, kedua korban berhasil dievakuasi ke tepi pantai dalam waktu singkat.