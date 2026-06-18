JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bertemu Komisi II DPR RI, Sultan HB X Membahas Penyalahgunaan Tanah Desa

Bertemu Komisi II DPR RI, Sultan HB X Membahas Penyalahgunaan Tanah Desa

Kamis, 18 Juni 2026 – 19:10 WIB
Bertemu Komisi II DPR RI, Sultan HB X Membahas Penyalahgunaan Tanah Desa - JPNN.com Jogja
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pertemuannya dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (17/6). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya mengemban amanah dalam pengelolaan tanah kas desa (TKD).

Dia menegaskan bahwa Pemerintah DIY tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan aset tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sri Sultan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu (17/6).

Baca Juga:

“Pemerintah DIY tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan. Langkah penegakan dilakukan melalui proses hukum dan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ngarsa Dalem.

Sebagai bentuk pencegahan, segala upaya ditingkatkan seperti inventarisasi pemanfaatan tanah, pengawasan lebih sistematis, peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pembinaan kepada aparatur kalurahan.

“Praktik-praktik tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Penyimpangan ini juga mencederai semangat keistimewaan yang menempatkan tanah sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab,” ucapnya.

Di sisi lainnya, Sultan menilai kunjungan kerja anggota dewan sebagai kesempatan penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan Pemda DIY dalam menyempurnakan tata kelola pertanahan.

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan kunjungan mereka ini bagian dari upaya pengawasan, bagaimana implementasi UUK DIY serta pelaksanaan kebijakan pertanahan.

"Fokus kami kali ini memang pada urusan pertanahan dan ternyata banyak capaian yang sudah dihasilkan," katanya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan mentolerir oknum yang menyalahgunakan tanah kas desa.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Pemda DIY tanah kas desa pertanahan komisi II DPR RI tkd jogja korupsi tanah kas desa penipuan tanah kas desa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU