Asah Kemampuan Komunikasi Anak, SD Budi Mulia Dua Panjen Gelar Genius Hour Exhibition

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Sekolah Dasar (SD) Budi Mulia Dua (BMD) Panjen sukses menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang ke-39 dengan cara yang edukatif dan inspiratif.

Acara yang bertajuk Genius Hour Exhibition (GHE) ini berlangsung meriah di area sekolah pada Rabu (18/6/2026).

Mengusung tema “Fantastic 39”, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang tasyakuran, tetapi juga menjadi panggung utama bagi para murid untuk unjuk kebolehan melalui berbagai karya kreatif mereka.

Puncak dari GHE adalah pameran karya yang disusun langsung oleh para siswa. Uniknya, setiap peserta tidak hanya memajang hasil karyanya, tetapi juga diwajibkan untuk mempresentasikan ide dan pesan di balik kreasi tersebut di hadapan guru, orang tua, dan rekan sejawat.

Kepala SD Budi Mulia Dua Sulistyorini mengungkapkan bahwa kegiatan ini dirancang khusus untuk mengasah kemampuan public speaking anak didik.

Ia menekankan bahwa keterampilan komunikasi merupakan kompetensi krusial di era saat ini.

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“Kemampuan public speaking adalah keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan untuk profesi apa pun di era ini,” ujar Sulistyorini.

Lebih lanjut, Sulistyorini menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan cerminan dari kurikulum sekolah yang menerapkan pendekatan deep learning (pemahaman konsep secara mendalam).