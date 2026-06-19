UMY Satu-satunya Kampus Islam Indonesia yang Masuk QS WUR 2027

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mengukuhkan eksistensinya di kancah pendidikan tinggi dunia. UMY jadi satu-satunya kampus Islam yang masih dalam pemeringkatan terbaru QS World University Rankings (QS WUR) 2027.

Secara nasional, UMY menempati peringkat ke-14 dari 20 universitas terbaik di Indonesia yang diakui secara global, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik kedua di Indonesia.

Rektor UMY Achmad Nurmandi mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen kolektif seluruh civitas academica dalam menjaga mutu pendidikan.

"Jajaran pimpinan berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran, inovasi, dan hilirisasi penelitian. Komitmen ini diikuti dengan kesadaran dan kemampuan sivitas akademika dalam meningkatkan capaian kinerja untuk memenuhi standar mutu, baik nasional maupun internasional," ujar Nurmandi, Kamis (18/6).

Berdasarkan data QS WUR 2027, UMY menunjukkan lonjakan performa yang impresif. Dalam dua tahun terakhir, skor universitas tercatat naik lebih dari dua kali lipat.

Pertumbuhan signifikan terlihat pada indikator International Research Network yang tumbuh 100 persen, Employment Outcomes tumbuh 100 persen, dan Employer Reputation naik 83 persen.

Daya Saing di Tengah Seleksi Ketat

Kepala Badan Perencanaan dan Reputasi Global UMY Mega Hidayati menyoroti betapa sengitnya persaingan tahun ini.

Dari 8.808 institusi di 106 negara yang dievaluasi oleh QS, hanya sekitar 17 persen atau 1.504 institusi yang berhasil lolos pemeringkatan.