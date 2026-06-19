Ratusan Orang Demo di Nol KM Jogja, Minta Program MBG Dilanjutkan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa meminta program makan bergizi gratis (MBG) untuk dilanjutkan. Aksi tersebut digelar di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta pada Jumat (19/6).

Ratusan massa aksi tersebut membawa rontek-rontek mendukung keberlanjutan program MBG.

Mereka menilai program unggulan presiden Prabowo Subianto itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

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Massa yang tergabung dalam Aliansi Relawan Peduli Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta itu dalam keterangannya mendukung pemerintah menjalankan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

"Program ini penting untuk menciptakan generasi Indonesia sehat, cerdas dan produktif sekaligus membantu menggerakkan ekonomi rakyat," tulisnya.

Namun, mereka juga meminta penyelenggaraan program MBG dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Terkait kasus yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mereka mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Kami mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi sesuai hukum yang berlaku serta memastikan proses hukum berjalan adil, transparan dan independen," katanya.